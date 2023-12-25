По прогнозу ВТБ, по итогам января-декабря объем рублевых банковских вкладов россиян достигнет 39,7 трлн рублей и на 21% превысит показатель прошлого года.

По прогнозу ВТБ, по итогам января-декабря объем рублевых банковских вкладов россиян достигнет 39,7 трлн рублей и на 21% превысит показатель прошлого года. Сам банк традиционно вырастет быстрее рынка, увеличив свой портфель рублевых сбережений на 26%.Рекордные годовые темпы роста рублевых сбережений россиян обеспечило значительное повышение ставок вслед за ужесточением политики Центрального банка во втором полугодии. Свой вклад в динамику также внесло снижение кредитной активности и продолжающийся процесс дедолларизации.Только за первую половину декабря розничные клиенты ВТБ открыли в банке около 600 тысяч новых рублевых депозитов и накопительных счетов. В результате портфель сбережений в национальной валюте вырос в банке примерно на 240 млрд рублей, что на четверть превышает результат за начало ноября. Общий объем средств клиентов в рублях приблизился к 6 трлн.«Россияне сегодня действуют рационально, оборачивая в свою пользу сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. В условиях значительно выросшей ключевой ставки они заметно снизили кредитную активность и стали больше сберегать. Подавляющее большинство для преумножения накоплений используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных для этого года 16-17% годовых. Одновременно население продолжает «выходить» из так называемых токсичных валют. По нашим оценкам, за 2023 год доля «иностранцев» в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в следующем – «просядет» до 7%», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.Она добавила, что в условиях стабилизировавшейся конъюнктуры рынка горизонт финансового планирования россиян растет. Так, если в начале года более половины вкладов в портфеле рублевых депозитов ВТБ были размещены на срок до шести месяцев, то к декабрю ситуация поменялась: сегодня объем рублевых депозитов равномерно распределяется между четырьмя ключевыми сроками: 3, 6, 12 и 36 месяцев.Ранее в декабре ВТБ улучшил условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышены на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых могут получить как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не имели в банке сберегательных продуктов. Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения достигает 17% годовых.ВТБ также на 1 пп повысил приветственную ставку по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, базовую ставку можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае составит до 14%.Ставка 16% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если ранее у клиента не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 90 дней составлял менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму выше действует базовая ставка. С 4 месяца, а также с 1 месяца, если у клиента ранее были накопительные счета и вклады в ВТБ, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и кредитным картам ВТБ, за получение зарплаты или пенсии в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависят от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.Доходность до 17% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) 16% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 181 дней и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции «Вклад с выгодой за перевод пенсии» (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 31.12.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 29.02.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения - на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/.Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 16.12.2023.Реклама.