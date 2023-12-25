Высокое напряжение: энергетики восстанавливают электроснабжение в зоне СВО
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[url=https://33live.ru/novosti/25-12-2023-vysokoe-napryazhenie-energetiki-vosstanavlivayut-elektrosnabzhenie-v-zone-svo.html]Высокое напряжение: энергетики восстанавливают электроснабжение в зоне СВО[/url] - Высокое напряжение: энергетики восстанавливают электроснабжение в зоне СВО