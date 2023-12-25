Юные владимирские художники приняли участие в третьем сезоне конкурсной премии...

Юные владимирские художники приняли участие в третьем сезоне конкурсной премии Росприроднадзора.Рисунки и фотографии на тему - "Экология - дело каждого"- не только со всей России, но даже из других стран - Китая, Мексики, Казахстана и Киргизии теперь украшают зал ожидания Ярославского вокзала в Москве. В экспозиции разместили лучшие работы. Каждая наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию, отметила глава Росприроднадзора, Светлана Радионова.Напомним, экопремию учредили 2 года назад. В этом году на конкурс поступило свыше 13-ти тысяч рисунков и рекордные 58 тысяч фотографий на тему защиты природы. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и сертификаты на обучающие курсы.Светлана Радионова, глава Росприроднадзора:- Мне немного грустно, потому что я посмотрела часть этих рисунков, и мне всегда кажется, что мне надо идти работать, а не говорить здесь красивые слова, а что-то делать на объектах, на свалках. Но без этой публичности, детского взгляда мы ничего не сдвинем. Наша премия говорит о том, что нам не надо останавливаться. Экология - дело каждого и мы будем это всё продолжать.