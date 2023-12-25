Такие цифры указаны в бюджете города Владимира на 2024 год.

За год зарплата мэра выросла более чем в два раза. Такие цифры указаны в бюджете города Владимира на 2024 год.Так, если в 2022 году на заработную плату градоначальника выделялось 2,8 миллиона рублей, то на следующий год на жалованье Дмитрия Наумова из бюджета предполагается отложить 5,66 миллионов рублей. То есть, отработав 2023 год, нынешний мэр поднял себе зарплату более чем в два раза.Кроме того, доход вырастет и у депутатов городского совета – с 1,95 до 2,03 миллионов рублей в год. В прошлом 2022 году на них тратили 1,7 миллион рублей.