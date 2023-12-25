Перед судом предстанет житель Суздальского района.

Перед судом предстанет житель Суздальского района. Мужчину обвиняют в двух эпизодах мошенничества, а также приобретении и хранении наркотиков. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурант действовал по схеме «Ваш родственник угодил в ДТП». На крючок попались пенсионерки из Судогды и Владимира. Одна старушка отдала подозреваемому 500 тыс. рублей, а вторая – 100 тыс. рублей.Также стражи порядка нашли в машине обвиняемого наркотическое средство в значительном размере.В настоящее время уголовное дело передано в суд.