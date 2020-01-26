Наступил важнейший год 200-летия замечательных географических открытий, совершенных русскими моряками.

Наступил важнейший год 200-летия замечательных географических открытий, совершенных русскими моряками. Многие ли знают, где расположены острова Волконского, Ермолова, Кутузова, Барклая-де-Толли, Раевского, Милорадовича, а вместе — острова Россиян?На самом деле эти острова находятся посреди Тихого океана. Вот в какую даль пробралась экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева на всего-то деревянных шлюпах безо всякого ГЛОНАСС или GPS. Но сегодня, например, даже и на русифицированных картах Google русских названий нет. Заговор? Да нет. По крайней мере, необязательно. Просто в какой-то момент и в России многие стали как-то удивительно легкомысленно относиться к этому наследию.Тем важнее для нас, группы единомышленников из России и Южной Америки, было открыть памятник Беллинсгаузену на той большой земле, которая хорошо видна на любой карте мира, в Антарктиде, у российской полярной станции "Беллинсгаузен". Этот проект мы готовили 5 лет. Спасибо скульптору Алексею Леонову. Спасибо меценатам. Спасибо российским полярникам, которые провели уникальные работы: вбивали под памятник сваи в вулканический грунт, привезли найденный ими за много километров от станции камень-постамент. Спасибо пришедшим на открытие полярникам — китайцам, корейцам, немцам, уругвайцам, чилийцам. А они, сегодняшние, все продолжают удивляться: как же это Беллинсгаузен осуществил такое плавание тогда?! Слово и полярникам, и дипломатам.- Меня что не перестает удивлять? 200 лет назад. Утлые деревянные суденышки. И дошли! Как это вообще могло быть?!- Мне тоже это до сих пор удивительно. Видимо, люди были такие, что были из металла, а плавали на деревянных суденышках. Сейчас люди немножко уже не те. Раньше они стремились открыть новые земли и ради этого не щадили ни себя, ни свои жизни, — сказал Виктор Веледин, начальник у российской полярной станции "Беллинсгаузен".- Это невозможно представить. Иногда не понятно, какие трудности были в это время, — отметил Ханс-Ульрих Петер, орнитолог Университета Фридриха-Шиллер Йена (Германия).28 января открытию Беллинсгаузена и Лазарева — 200 лет. И попытки умалить это открытие — а они есть — это уже серьезнее. Это отражение настоящей гонки, которую открытие Антарктиды русскими лишь подхлестнуло. Целый детектив вокруг этой гонки обновляется до сих пор. Но что там искать кроме снега и льда?Есть такое выражение, что страна может считаться великой державой, если у нее есть три программы: космическая, ядерная и антарктическая. 200 лет назад начиналась гонка за Антарктиду. Беллинсгаузен увидел ее, в своем вахтенном журнале об Антарктиде пишет британский мореплаватель Эдуард Брэнсфилд. Через год первым на землю Антарктиды высаживается англичанин, к тому времени уже из американского Коннектикута. Если вдуматься, то следующий раз вот такая гонка будет уже в ХХ веке вокруг космической программы.И в Антарктиде в этом году мало снега. Особенно хорошо виден контраст у соседней с российской уругвайской станции "Артигас". Если так и дальше пойдет, то куда доступнее станут явно имеющиеся здесь нефть, газ, алмазы. Но где причины, а где следствия?- Весь научный мир антарктический бередит мысль о комарах. Все ловят комаров активно. Это из-за потепления?- Не только из-за потепления. Из-за того, что занесенное. Началось на английских станциях. Обнаружились комары там, где их не должно быть. И здесь такая же история произошла, видимо, занесли, — рассказал один из сотрудников российской станции.Расскажем о том, через что мы добирались до Антарктиды. Самый юг Южной Америки, берег Магелланова пролив. Дальше — только Огненная Земля и мыс Горн. А здесь — чилийский город Пунта-Аренас, который считается столицей региона Магеллания и Антарктида, но по которому тоже недавно прокатились массовые беспорядки.Это не современное искусство — это камнями разбивали витрины в Чили. Вот они следствия недавних массовых беспорядков. Впрочем, это внутреннее дело чилийцев, а вот столкновение между разными государствами в этой части света тоже были. И еще какие."Антарктида поначалу, после ее открытия, конечно же, была лакомым кусочком, все хотели застолбить там себе какую-то территорию. И доходило даже до серьезных обострений межгосударственных", — рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.- Стреляли.- Да.Открытие Беллинсгаузеном целого континента породило еще большую гонку.На кладбище в Пунта-Аренасе нам показывают братскую могилу немецких моряков, которые на подходах к Антарктике пали в битве с британцами еще в Первую мировую войну. Здесь же и могила того, кто под шумок Второй мировой расставлял на тех антарктических землях, на которые также претендуют все та же Британия, но еще Аргентина, чилийские посты.Вот и приход в эти воды Беллинсгаузена включал и задачу показать флаг. Впервые на карте боевых действий эти места появляются в конце XVI века. Английский пират Френсис Дрейк, в честь которого назван пролив, вторгается сюда и разоряет испанские поселения. Английская королева дает ему за это титул адмирала и сэра. На подходах к Антарктиде впервые появляются укрепления.Занятно. Когда в Пунта-Аренасе садимся в самолет в Антарктиду, никаких чилийских выездных штампов нам в паспорта не ставят. Для чилийцев открытая Беллинсгаузеном Антарктида — всего лишь продолжение их территории.Если уж обыгрывать геополитические шахматы, то пилоты сообщили нам, что мы пролетаем мыс Горн. Правда, как ни смотри в иллюминатор, ничего не увидишь — сильная облачность. Когда мореплаватель обогнул мыс Горн, стало окончательно понятно, что Огненная Земля — это не начало Южного континента.Спорные острова Фолкленды-Мальвины, за которые была англо-аргентинская война, а еще Южная Георгия. Именно от этих территорий страны продлевают меридианы и "нарезают" Антарктиду на дольки."Да, действительно целый ряд стран в прошлом веке — Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия, Новая Зеландия — заявлял свои претензии на часть материка и прилегающие воды Южного океана, что назывались секторами, треугольничками", — сказал Сергей Лавров.Не будем забывать, что 200 лет назад первым Антарктиду увидел, открыли для человечества российский мореплаватель Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и в целом российская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева.Пролив Дрейка преодолен, и наш самолет идет на посадку на антарктический остров Кинг-Джордж, про который, к несчастью, даже в России нечасто вспоминают, что Беллинсгаузен назвал его Ватерлоо. Но, к счастью, ученые могут здесь заниматься не политикой, а наукой.В Антарктиде появился огромный шар системы ГЛОНАСС. Из других интересных поворотов. В ответ на строительство здесь русского храма свои православные часовни еще ближе к полюсу открыли украинцы и болгары. А вот чилийцы и аргентинцы на континенте, открытом Беллинсгаузеном, держат не только часовни, но и банки, и даже школу. Зачем?На юге Чили — культ всего, что связано с культурой местных индейцев. Точнее, культ памяти этих удивительных племен, породивших целое направление, как сказали бы сегодня, в дизайне. Потому что когда дело дошло до колонизации этих земель, то этих индейцев вывозили в Европу на перевоспитание, а когда поняли, что они хотят вернуться к привычному для себя образу жизни, не стали мешать им вымереть. А колонизация была распространена уже и дальше: с берегов Магелланова пролива — вид на Антарктиду.По чилийской версии, если не вся Антарктида, то Антарктический полуостров — это продолжение чилийских Анд. Аргентинцы претендуют на тот же полуостров, но должны были чем-то ответить. И вот в 1978 году отсюда с берегов Магелланова пролива в Антарктиду среди прочих была отправлена семейная пара: он — аргентинский военный, она — молодая женщина на 7-м месяце беременности. И скоро в Антарктиде появился на свет Эмилио Маркус, первый гражданин Аргентины, родившийся на белом континенте. С тех пор таких случаев все больше и больше.Кстати, свое гражданство тому мальчику сразу предложили и британцы. РЕго родители отказались, но в Лондоне не очень переживали. Дело в том, что, по версии Лондона, первым человеком, родившимся в Антарктике, была девочка, появившаяся на свет на Южной Георгии еще в начале ХХ века.К 80-м годам тем же стали отвечать чилийцы. И, конечно, бедные дамы и бедные дети, но это аргумент. Чилийцы, аргентинцы говорят: смотрите, это не просто наша земля — там наши граждане появляются на свет.К счастью, вот уже 60 лет как все территориальные претензии на Антарктику заморожены — по Договору об Антарктике. А Москва и Вашингтон при подписании договора сделали оговорку, что как первооткрыватели могут претендовать вообще на весь материк."То, что это материк, было установлено Беллинсгаузеном и Лазаревым впервые, вслед за ними там же осуществлялись экспедиции англичан, американцев, но наши были первооткрывателями и первыми доказали, что это именно материк, а не скопление льдов", — пояснил Сергей Лавров.Глава МИД РФ не случайно сказал то, что сказал. Потому что есть, кто теперь пытаются поставить открытие Беллинсгаузена под сомнение: мол, это ему американцы все подсказали.Что же, готовясь к командировке в Антарктиду, мы провели целый международный семинар в рамках форума "Россия — Ибероамерика" в Санкт-Петербургском государственном университете. А еще мы заглянули в хранилища Центрального военно-морского музея России.Экспедиция ведь была Беллинсгаузена и Лазарева, и вот, пожалуйста, в хранилищах Центрального военно-морского музея — подзорная труба Лазарева. Правда, это из более позднего периода. А вот на соседнем стеллаже — та подзорная труба, которая точно была с Беллинсгаузеном во время плавания. И, по идее, как раз через нее он увидел Антарктиду. Другой вопрос, что потом в бортовом журнале Беллинсгаузен напишет, что видел "матерый лед". Скептиков это заставляет сомневаться, так увидел он лед или все-таки континент? Достаточно посмотреть толковый словарь тогдашнего периода, чтобы выяснить: тогда "матерый" означало "материковый"."Советский Союз и Соединенные Штаты в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий", — сказал Сергей Лавров.- Получается, что позиция России и Америки по Антарктиде — один из тех примеров, где полное единодушие Москвы и Вашингтона?- Да. Но в итоге все разрешили мирным образом, причем, считаю, что, как вы подсказали, этот опыт надо использовать и в современных конфликтах.Антарктика сегодня — это действительно зона мира и международного сотрудничества.- Я здесь не первый раз. И мне каждый раз очень нравится эта атмосфера полярного братства. Даже Пиночет приезжал сюда. С Советским Союзом не было никаких отношений. А к советским полярникам он приходил. Вы действительно здесь все равны?- Да, — сказал орнитолог из Германии.- С одной стороны у вас уругвайцы, чилийцы, а кто еще по периметру здесь?- За горкой — китайцы, напротив нас — корейцы, чуть дальше – аргентинцы. За ледником — станция "Арцтовский". Польская. Через пролив — бразильская станция "Фераз", — рассказал один из сотрудников российской станции.- Вы называете государства, с некоторыми из которых у России не всегда ровные отношения, а здесь все нормально?- Здесь — да, потому что здесь другая ситуация.- То есть континент — исключение?- Да.- Остальная планета может жить так, как вы живете в Антарктиде?- Это было бы хорошо.- Если бы весь мир жил как в Антарктиде, мы бы жили на другой планете?- Конечно. Потому что в Антарктиде природа — главный враг, и без помощи соседей не справиться с теми сложностями, которые возникают. Поэтому все это понимают и живут очень дружно и одной семьей.К счастью, позади и 90-е годы, когда Россия свое присутствие в Антарктиде резко сократила. А ведь даже и при замороженных территориальных претензиях станции это и "заявочные столбы". А налаженный путь на Крайний Юг — всегда большая политика. Еще со времен Беллинсгаузена."Дипломаты во многом помогли организации этой экспедиции. По всему маршруту следования все наши послы, генеральные консулы были озадачены поручениями оказывать содействие, в том числе и в снабжении провиантом, в оснащении биноклями, подзорными трубами. И, конечно, то, что эта экспедиция прошла без каких-либо инцидентов, никто не погиб, никто не заболел цингой, это во многом отразило то внимание, которое государство, в том числе дипломатическая служба, по пути следования оказывало этим людям", — подчеркнул Сергей Лавров.Но и моряки не остались в долгу. По пути из Антарктиды в Москву пересекаем Анды и оказываемся там, где в Новом Свете установлен первый памятник полярнику Фаддею Беллинсгаузену.Пальмы и Беллинсгаузен? Да. Все верно. Южная Америка, вот где пополнив запасы, Беллинсгаузен начинает свой путь к Антарктиде. И именно сюда возвращается с Крайнего Юга. Этот памятник поставили в Монтевидео, но и Уругвай тогда входил в Бразилию. А Бразилией правил такой король Жоао VI, вообще-то португальский, но он бежал в Южную Америку из Европы после наполеоновского вторжения. И вот как раз, когда здесь появляется Беллинсгаузен, король решает вернуться в Европу. И тут российский моряки были обязаны стать уже и дипломатами.Они выходят из Южной Америки на две недели раньше, чем король, чтобы за океаном эту новость о возвращении узнали именно от россиян. И именно посредством экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в Европу возвращается из Бразилии российское посольство.Сугубо российская история в Антарктиде — это, конечно, станция "Восток", где с многокилометровой глубины достают керны льда, образовавшегося сотни тысяч лет назад. Смотрят, как планета нагревалась еще тогда, когда не было никакой промышленности. А ведь нагревалась! А это и наука, и большая экономика: какие там потом будут урожаи... Не столько в Антарктиде. Хотя и там сейчас многое меняется.- Я не ученый, но обратил внимание, что лишайников стало намного больше и мха.- Это именно из-за потепления, — сказал сотрудник российской станции.- Зеленая Антарктида. Кто бы сказал! Ведь еще пять лет назад здесь снег лежал.- Когда снег лежит, то не видно, что снизу. Но лишайники у нас активизировались.Но природу не обманешь: на горах ледники растут. Так что с потеплением не все так просто. Молодцы Беллинсгаузен и Лазарев, что нашли такой континент-лабораторию.Если бы Антарктиды не было, ее бы нужно было бы придумать. Спасибо Беллинсгаузену и Лазареву, что 200 лет назад они открыли этот континент. Действительно в интересах всего человечества. То место, где мирное добрососедство, сотрудничество и разработка того в науке, о чем часто мы даже еще не догадываемся и не мечтаем. Это то самое место, где можно помечтать.