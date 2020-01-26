Информационный портал Business Insider сообщает, что, по мнению командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, опыт России в выстраивании обороны мог бы быть полезен союзникам Вашингтона.

Информационный портал Business Insider сообщает, что, по мнению командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, опыт России в выстраивании обороны мог бы быть полезен союзникам Вашингтона.В декабре минувшего года во время выступления в Вашингтоне американский военачальник отметил, что в части защиты своих берегов следует обратить внимание на то, что делают россияне, и попробовать обзавестись такими же, как у них, системами — умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, объединенными береговыми радиолокационными станциями.Также адмирал Фогго констатировал, что за последние годы Россия добилась впечатляющих успехов в развитии своего подводного флота, и это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО, передает ТАСС.