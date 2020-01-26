В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию. Девушки разыгрывали призовые места в женском одиночном катании и все три места на пьедестале заняли россиянки: Алена Косторная с золотом, Анна Щербакова с серебром, Александра Трусова с бронзой.

В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию. Девушки разыгрывали призовые места в женском одиночном катании и все три места на пьедестале заняли россиянки: Алена Косторная с золотом, Анна Щербакова с серебром, Александра Трусова с бронзой.Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне три россиянки, три ученицы тренера Этери Тутберидзе, заняли все три лидирующие позиции в короткой программе. Первой шла Косторная, второй – Щербакова, третьей – Трусова. И в произвольной они завершали выход на лед, когда все соперницы уже откатали.Надо признать, что волнение сыграло свою роль в выступлении каждой из россиянок и все они совершили ошибки в тех или иных элементах. Однако, запас прочности и высокотехничных прыжков и других элементов оказался таков, что наши девушки даже несмотря на падения опередили всех конкуренток с огромным запасом.Косторная в произвольной программе стала второй, но запаса короткой ей хватило, чтобы стать лучшей по сумме двух дней – у нее 240,81 балла. Щербакова выиграла второй день, но чуть-чуть уступила подруге в сумме – 237,76. Трусова дважды была третьей и взяла "бронзу" в сумме – 225,34. Занявшая 4-е место Алексия Паганини из Швейцарии отстала от нее более чем на 30 баллов – 192,88.