В Сент-Луисе прошел Всезвездный уикенд Национальной хоккейной лиги. Он завершился мини-турниром Матча звезд, в котором победу праздновала сборная Тихоокеанского дивизиона. В решающем матче она обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4.

В Сент-Луисе прошел Всезвездный уикенд Национальной хоккейной лиги. Он завершился мини-турниром Матча звезд, в котором победу праздновала сборная Тихоокеанского дивизиона. В решающем матче она обыграла команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в Матче всех звезд НХЛ должен был участвовать форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Однако накануне россиянин был вынужден отказаться от этой чести из-за нездоровья. Ранее от участия отказался Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз", который предпочел отдых.Казалось, что на сей раз Матч звезд обойдется без представителей России, но в последний момент вратарь "Тампры-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский заменил выбывшего по состоянию здоровья голкипера "Бостона Брюинз" Туукку Раска. Для Василевского нынешний Матч звезд стал третьим в карьере.В составе сборной Атлантического дивизиона наш вратарь дошел до финала. В полуфинальном матче его команда одержала победу над сборной Столичного дивизиона – 9:5. В свои очередь, представители Тихоокеанского дивизиона выиграли у команды Центрального дивизиона – 10:5. А в финале, который получился очень упорным, команда Василевского уступила с разницей в одну шайбу. Мини-турнир проводился в формате "три на три".