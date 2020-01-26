Параллельно с розыгрышем Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне проходят матчи первого в сезоне юниорского Большого шлема в этом виде спорта. На старте турнира россиянка Элина Аванесян прошла во второй круг, выиграв стартовый матч.

Параллельно с розыгрышем Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне проходят матчи первого в сезоне юниорского "Большого шлема" в этом виде спорта. На старте турнира россиянка Элина Аванесян прошла во второй круг, выиграв стартовый матч.Наша спортсменка, которая стоит во взрослом рейтинге Женской теннисной ассоциации под номером №726, встречалась с венгеркой Амариссой-Киарой Тот. Представительница России не испытала особенных проблем в своем первом матче на Australian Open и победила – 6:1, 6:4.