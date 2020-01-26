На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно с соревнованиями взрослых стартовал первый в сезоне турнир Большого шлема среди юниоров. В программе воскресенья, 26 января, на корты Мельбурна вышли три россиянина и все трое проиграли. Особенно обидно поражение Оксаны Селехметьевой.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно с соревнованиями взрослых стартовал первый в сезоне турнир "Большого шлема" среди юниоров. В программе воскресенья, 26 января, на корты Мельбурна вышли три россиянина и все трое проиграли. Особенно обидно поражение Оксаны Селехметьевой.Для россиянки это был не первый турнир "Шлема" и в Австралии она даже была "посеяна" под 7-м номером. Тем не менее, в матче с немкой Ангелиной Виргес Селехметьева проиграла всего в двух партиях – 1:6, 4:6. И это при том, что наша спортсменка стоит на 801-м месте в рейтинге WTA, а немка – на 1216-м.Уступили в стартовых встречах и два наших юноши. Никита Каширин проиграл сербу Хамаду Медъедовичу – 3:6, 4:6. Марат Шарипов встречался с обладателем Wild Card из Гонконга Чак Лам Колеманом Вонгом и продержался три партии – 7:6, 3:6, 2:6.