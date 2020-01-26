Безопасность и стабильность в Европе в будущем возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей. С этим мнением федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера полностью согласен глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Безопасность и стабильность в Европе в будущем возможны только вместе с Россией, а не при противостоянии ей. С этим мнением федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера полностью согласен глава МИД Австрии Александер Шалленберг.В интервью газете Wiener Zeitung он заявил, что Австрия старалась всегда поддерживать диалог с РФ и держать соответствующие каналы открытыми. "Обоюдная игра в молчанку еще никогда никому ничего не принесла", — подчеркнул Шалленберг.Ранее новое правительство Австрии опубликовало программу, одним из пунктов которой является вопрос о продолжении курса на смягчение антироссийских санкций.