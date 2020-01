Американский боец смешанных единоборств, тяжеловес Кертис Блейдс в главном поединке UFC Fight Night 166 в Роли победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Джуниора дос Сантоса.

Third-ranked Curtis "Razor" Blaydes (13-2, 1 NC) reasserts his heavyweight standing, scrambling former champ Junior dos Santos' synapses in round two! The Elevation rep rides three straight wins and is 8-1 (1 NC) in his last 10. All 10 of his finishes are knockouts. #UFCRaleigh pic.twitter.com/kH8CSYkoOd— Kyle Johnson (@VonPreux) January 26, 2020