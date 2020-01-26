Фото известного актера Михаила Боярского, появившееся в соцсетях, напугало пользователей. Они отметили, что Боярский явно сдал за последнее время.

Фото известного актера Михаила Боярского, появившееся в соцсетях, напугало пользователей. Они отметили, что Боярский явно сдал за последнее время.Совместное фото семьи Боярских разместила в Instagram дочь Михаила Сергеевича Елизавета. Снимок посвящен 40-летию ее брата Сергея.Родственники, а также многие пользователи поздравили мужчину с днем рождения, пожелали ему здоровья и счастья.Однако больше внимания привлек вид 70-летнего Михаила Боярского, который снялся без своей знаменитой шляпы. Пользователи отметили, как заметно постарел артист. Одни предположили, что Боярский "совсем себя запустил" в последнее время, другие — что он болеет.Тем не менее преданные поклонники Боярского по-прежнему уверены, что он великолепно выглядит, признаются ему в любви и призывают беречь актера, потому что "другого такого в России нет".