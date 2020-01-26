По информации властей КНР, число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 56, зафиксированы сотни новых случаев заражения.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 56, зафиксированы сотни новых случаев заражения.От пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV , в провинции Хубэй, административный центр которой — город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения, скончались 13 человек, еще по одному человеку скончались в Шанхае и провинции Хэнань. Число подтвержденных случаев заражения выросло до 197543. Ранее сообщалось о 41 летальном исходе и 1372 случаях заражения на территории КНР, напоминает ТАСС.Больше всего случаев инфицирования — 1052 — подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане. На этот же регион приходится наибольшее число жертв — 52. Следующими регионами по числу заразившихся являются провинции Гуандун (72 случая), Чжэцзян (62) и город Чунцин (57).31 декабря минувшего года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллиона человек — пневмонии неизвестного типа. Возбудитель заболевания, коронавирус 2019-nCoV, был установлен 7 января. Позже он был выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.По последним данным, первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде: мужчина в возрасте примерно 50 лет прибыл в Торонто из китайского города Ухань 22 января. Позднее он почувствовал себя плохо и был госпитализирован, у пациента диагностировано заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об одном случае подозрения на заражение сообщают власти Португалии.Министерство промышленности и информатизации КНР приводит данные, в соответствии с которыми сейчас по меньшей мере 30 предприятий Китая производят в общей сложности 8 миллионов медицинских масок в день, учитывая потребности населения на фоне распространения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает телеканал "Россия 24".В Ухань уже направлено более 14 тысяч единиц защитной одежды и более 110 тысяч пар медицинских перчаток. Для удовлетворения спроса в город будет дополнительно отправлено 3 миллиона масок и 100 тысяч единиц защитной одежды.Накануне Министерство коммерции КНР сообщило, что запасы предметов первой необходимости в городе Ухань и соседних с ним регионах достаточны. Продукты питания, в частности, яйца, рыба, говядина и свинина, поступают в город из более чем 300 близлежащих точек производства. Ведомство также заявило о намерении поставить в город дополнительно 2 миллионов масок.