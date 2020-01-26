Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.

Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу. Живыми из-под завалов удалось достать 1607 пострадавших, пишет ТАСС. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, около сотни раненых проходят лечение в больницах.В провинции Элязыг проживают 400 тысяч человек.Сейсмологи установили, что очаг землетрясения магнитудой 6,8 залегал на глубине 10 километров. Колебания почвы зарегистрированы во многих регионах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.