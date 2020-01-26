Сказку-оперу «12 месяцев» для детей московских правоохранителей показали в детском музыкальном театре им. Н.И. Сац...

Сказку-оперу «12 месяцев» для детей московских правоохранителей показали в детском музыкальном театре им. Н.И. Сац.Со словами поздравления и приветствия в адрес детей и всех присутствующих на рождественском празднике обратился заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения столичного Главка полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов: «Сегодня Главное управление МВД России по городу Москве совместно с обществом "Мария" проводит в 27-й раз благотворительное рождественское мероприятие и дарит детям хорошее настроение».Также перед началом представления к детям обратились Ольга Мурашева – президент Благотворительного общества «Мария» и настоятель Храма Знамения Иконы Божией Матери за Петровскими воротами отец Александр. Они поздравили присутствующих с прошедшими праздниками и пожелали приятного просмотра подготовленной для гостей сказки.Знаменитый сюжет сказки «Двенадцать месяцев» получил музыкальное воплощение в красивой, полной прекрасных, запоминающихся мелодий опере-сказке. Потрясающие декорации, понятный детям текст, красивые костюмы не могли оставить никого равнодушными.В завершение мероприятия каждому юному зрителю вручили подарки.Подобные мероприятия, на которые приглашаются родители вместе с детьми, проводятся обществом «Мария» регулярно – три раза в год: Рождественский и Пасхальный праздники, праздник для первоклассников. И уже традиционно, с 2004 года, проходят в одном из лучших московских музыкальных театров, имеющем прекрасный репертуар.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве