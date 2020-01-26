О безвременной кончине протоиерея Всеволода Чаплина сообщил в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

О безвременной кончине протоиерея Всеволода Чаплина сообщил в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Слова скорби написал и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Известный священник скончался около 16:30. Чаплину стало плохо, когда он сидел на лавочке у храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Бригада скорой прибыла через 15 минут, но помочь отцу Всеволоду уже не смогла. Ему был 51 год.Сегодня же стало известно о смерти почетного настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протопресвитера Матфея Стаднюка. Одному из самых известных клириков РПЦ было 94 года. На протяжении 35 лет Стаднюк был настоятелем Богоявленского кафедрального собора, сообщает РПЦ.