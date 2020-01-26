Темпы распространения коронавируса снизятся, считает академик Китайской академии инженерных наук вирусолог Вэнь Юймэй. Эффект мер по профилактике вируса, которые принимают китайские власти, будут заметен через 20 дней.

Темпы распространения коронавируса снизятся, считает академик Китайской академии инженерных наук вирусолог Вэнь Юймэй. Эффект профилактических мер, которые принимают китайские власти, будут заметен через 20 дней.Сейчас рост заболеваемости произошел за счет людей, заразившихся 20 дней (инкубационный период) назад. Большинство из них страдает от хронических болезней, поэтому заболевание протекает тяжело.Но человеческий организм постепенно выработает иммунитет к новому штамму.Ранее глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй объявил, что инкубационный период для вируса – до 2 недель, степень его мутагенности пока не определена, поэтому прогноз неблагоприятный, передает РИА Новости.Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались. Есть заболевшие в Европе, США, Азии, Австралии.