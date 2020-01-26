Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал статью в журнале Speigel, в которой призвал европейцев объединить усилия в борьбе с антисемитизмом.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал статью в журнале Speigel, в которой призвал европейцев объединить усилия в борьбе с антисемитизмом. Для этого глава МИД ФРГ предлагает создать совместный план, вести просветительскую работу и ввести уголовное наказание за отрицание Холокоста.Министр утверждает, что почти каждый второй немецкий еврей задумывается об эмиграции, ведь в одном лишь Берлине в 2019 году за шесть месяцев зафиксировали более 400 происшествий антисемитской направленности.Маас напомнил одно из самых резонансных — атаку на синагогу в Галле. Преступник планировал убить верующих, а когда ему помешали — застрелил двух случайных прохожих.В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста министр сообщил, что Германия в этом году выделит ОБСЕ 500 тысяч евро на защиту евреев в Европе.По словам Мааса, помимо борьбы с ксенофобией и дезинформацией в Интернете, Германия будет продвигать идею криминализации отрицания Холокоста во всех странах Европы. Для этого будет создана Глобальная рабочая группа."Во всем мире наблюдаются попытки извратить факты о Холокосте и распространять ложь о нем, чему необходимо противостоять", - написал Маас.В заключении Маас отметил, что 30 процентов европейской молодежи не в курсе исторических фактов о политике уничтожения евреев в ХХ веке. Требуется приложить усилия, уверен Маас, к просвещению и информированию о Холокосте, пишет РИА Новости.