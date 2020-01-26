При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации, я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах", — подчеркнула Голикова.Ранее в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Голикова также говорила об ошибках, допущенных в ходе проведения реформы. Вице-премьер отметила, что качество и доступность медицинских услуг в регионах ухудшились, и ответственность за это несут как сами регионы, так и центральная власть. Правительству предстоит решить, как исправлять сложившуюся ситуацию.