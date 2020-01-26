Обвиненные в шпионаже и объявленные нежелательными персонами российские дипломаты покинули Болгарию.

Обвиненные в шпионаже и объявленные нежелательными персонами российские дипломаты покинули Болгарию. Об этом сообщает ТАСС.Решение об их выдворении София приняла в пятницу, 24 января, дав на отъезд двое суток. МИД РФ подчеркнул, что никаких доказательств причастности граждан России к преступлениям болгарская сторона не предоставила. Местная прокуратура лишь заявила, что деятельность дипломатов касалась выборов и сферы энергетики.Россия выразила сожаление в связи со случившимся, оставив за собой право ответить на демарш Болгарии.Не одна София на этой неделе присоединилась к антироссийской "шпиономании" – в субботу токийская полиция выдвинула схожие обвинения в адрес российских дипломатов. По этому поводу Москва так же выразила сожаление.