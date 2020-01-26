В рамках акции полицейские провели мероприятия, направленные на популяризацию профессии.

В преддверии Всероссийского Дня студента сотрудники полиции отделения МВД России по Гороховецкому району при участии представителей народной дружины по обеспечению безопасности дорожного движения в Гороховецком районе провели встречу с учащимися 1 и 2 курсов технико-экономического колледжа города Гороховец и познакомили их с деятельностью ГИБДД и ППС.Сотрудник отделения ГИБДД рассказал о деятельности службы, целях и задачах поставленных перед сотрудниками.Сотрудник патрульно-постовой службы продемонстрировал учащимся средства защиты – бронежилет и каску, специальные средства. Обратил внимание на то, что обеспечение безопасности граждан в общественных местах – основное предназначение патрульно-постовой службы.В заключение встречи учащимся было предложено пройти кратковременную стажировку совместно с нарядом ДПС. Желающие отправились к местам несения службы инспекторов. Ребята лично приняли участие в проведении разъяснительной работы и выявлении правонарушений в области дорожного движения.Сотрудники ОМВД России по Собинскому району совместно с представителями Совета ветеранов провели встречу с учащимися 11 класса Собинской средней школы № 4.Мероприятие началось в классе службы ОМВД, где начальник отделения по работе с личным составом ОМВД Татьяна Тишина рассказала будущим выпускникам о высших учебных заведениях МВД России и правилах приема в ВУЗы. С порядком приема и регистрации сообщений, поступающих в дежурную часть, а также работой речевого регистратора ребят познакомил начальник штаба Алексей Ксенофонтов. Эксперт Никита Петров продемонстрировал подросткам, как проходит процедура снятия отпечатков пальцев с предметов. В ходе встречи специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС Вячеслав Алырин провел мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова.Дружинник поделился некоторыми историями сотрудничества полиции и народных дружин, которое помогло в раскрытии серьезных преступлений.В завершении встречи учащиеся посетили музей, где председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Собинскому району Василий Курганов рассказал об истории создания музея, героях милиции.Продолжая ежегодную акцию, сотрудники провели товарищеский матч по футболу с учащимися Владимирского индустриального колледжа.Ребята остались под большим впечатлением от проведенного с полицейскими времени, поблагодарив за возможность поближе узнать тонкости такой нелегкой профессии, а также проверить свои физические способности в спортивном соревновании.