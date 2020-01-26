Семеро граждан Китая из восьми госпитализированных накануне в Москве уже выписаны из больницы, коронавируса у них не нашли. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, у части заболевших был выделен вирус гриппа А. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Семеро граждан Китая из восьми госпитализированных накануне в Москве уже выписаны из больницы, коронавируса у них не нашли.Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, у части заболевших был выделен вирус гриппа А. Ведомство держит ситуацию на контроле.Восемь китайцев, приехавших в столицу РФ в туристическую поездку, вечером 25 января отвезли в инфекционный стационар прямо из гостиницы "АРТ-Москва Войковская" на севере города. У всех наблюдались признаки ОРВИ, но состояние было удовлетворительным.По этому факту Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Ведомство уточнило, что китайские туристы приехали не из Уханя, пишет "Интерфакс".Со своей стороны, директор гостиницы Михаил Волков рассказал, что в отеле проживают 220 граждан КНР. По его словам, предварительный диагноз у семи ранее госпитализированных — ОРВИ, у восьмого — ангина. Сейчас медики продолжают обследовать других членов туристической группы, которая приехала 25 января. Гостиница же работает в обычном режиме, внутрь пускают всех."Все группы граждан КНР, которые прибывают к нам, отныне будут проходить проверку", — заверил Волков, слова которого приводит ТАСС.По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV в Китае умер 41 человек, количество заразившихся выросло до 1372.