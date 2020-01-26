Одну из участниц студенческой вечеринки, которая проходила в престижном доме на Кутузовском проспекте в Москве, утром следующего дня обнаружили мертвой. 19-летнюю девушку прохожие нашли на улице под окнами дома. Выяснилось, что за восемь минут до трагедии студентка заходила на страничку в соцсети.

Одну из участниц студенческой вечеринки, которая проходила в престижном доме на Кутузовском проспекте в Москве, утром следующего дня обнаружили мертвой. 19-летнюю девушку прохожие нашли на улице под окнами дома. Выяснилось, что за восемь минут до трагедии студентка заходила на свою страничку в социальной сети.По информации "МК", молодые люди шумно праздновали 20-летие одного из друзей. Веселье закончилось только под утро: большая часть гостей ушла спать, на кухне остались только девушка и ее знакомый. Оба были сильно нетрезвыми. Девушка попросила у друга сигарету, но он не дал и тоже ушел спать. А позже стало известно о трагедии. Она случилась в воскресенье, 26 января.О погибшей девушке говорят, что она всегда была "образцом благоразумия и уравновешенности", прекрасно закончила школу, училась в престижном вузе, занималась фитнесом.Тем не менее два года назад с ней произошло что-то похожее: на дне рождения у друга она тоже много выпила, после чего стала рваться к окну. Парням пришлось ее в буквальном смысле оттаскивать от опасного места.Издание отмечает, что последние несколько недель на странице девушки в соцсети в качестве статуса висела латинская фраза Aut vincere, aut mori, что в переводе на русский означает: "Или победить, или умереть".