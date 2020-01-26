Адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, представляющие интересы израильтянки Наамы Иссахар, сообщили в воскресенье о решении их клиентки написать прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин, представляющие интересы израильтянки Наамы Иссахар, сообщили в воскресенье о решении их клиентки написать прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Иссахар была осуждена Химкинским городским судом на 7,5 лет колонии общего режима за перевозку наркотиков. 25-летнюю гражданку Израиля и США задержали весной 2019 года в Шереметьеве. Она путешествовала из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже нашли около 10 граммов гашиша, пишет "Интерфакс"."Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в установленном порядке", — заявили адвокаты Клювгант и Добрынин.Во время визита в Израиль 23 января Владимир Путин встретился с матерью Иссахар. После он заверил, что с Наамой "все будет хорошо"."Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи", - сказал Путин.24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании.