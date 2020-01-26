В Греции отстранены от службы четверо полицейских из спецотряда мотоциклетной полиции DIAS, один из которых во время патрулирования избил 11-летнего ребенка. Происшествие в афинском районе Мениди накануне попало в объектив камеры видеонаблюдения.

В Греции отстранены от службы четверо полицейских из спецотряда мотоциклетной полиции DIAS, один из которых во время патрулирования избил 11-летнего ребенка. Происшествие в афинском районе Мениди накануне попало в объектив камеры видеонаблюдения.Четверо полицейских на двух мотоциклах остановили двух детей на улице. Во время разговора с ними в узком проулке один из полицейских два раза ударил ребенка — по лицу и по голове, сообщает сайт newsit.gr.Избитый мальчик пытался уйти, но полицейский не отпустил его. Остальные трое правоохранителей ничего не сделали, чтобы урезонить коллегу, а после того, как в проулок завернул автомобиль, полицейские сели на мотоциклы и уехали.По словам отца мальчика, ребенок психологически дезориентирован, потерял сон, ему снятся кошмары. Запись происшествия опубликована одним из греческих пользователей в Facebook. По его словам, он работает в больнице, куда отец ребенка привел его после инцидента. Мальчик, по его словам, был в ужасном психологическом состоянии и очень напуган.Руководство полиции заявило, что начато расследование в связи со случаем жестокого обращения полицейского с несовершеннолетним. Группы мотоциклетной полиции DIAS были созданы в Греции в марте 2010 года для борьбы с насильственными и преступными действиями — грабежами, изнасилованиями, стычками, убийствами. Они насчитывают 2,5 тысячи полицейских, в основном это служащие подразделений специальной гвардии.