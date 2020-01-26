Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ. Ранее на НПЗ Нафтан в белорусском Новополоцке поступила первая партия закупленной Минском нефти из Норвегии.

Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, отметив: переговоры и консультации по проекту соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Белоруссией проходят в штатном режиме.Ранее сегодня на НПЗ "Нафтан" в белорусском Новополоцке поступила первая партия нефти из Норвегии — около 3,5 тысячи тонн. Двумя днями ранее норвежский танкер Breiviken доставил 86 тысяч тонн североморской нефти норвежского сорта Johan Sverdrup в литовский порт Клайпеда. Оттуда нефть транспортируют на белорусский НПЗ по железной дороге.По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.Полностью вся танкерная партия норвежской нефти должна поступить на "Нафтан" в течение ближайших двух недель. Оставшийся объем будет доставляться на предприятие "ритмично по одному-двум составам в сутки", рассказал белорусскому агентству "БЕЛТА" гендиректор НПЗ Александр Демидов.По его словам, сорт нефти Johan Sverdrup добывается на норвежском континентальном шлейфе в промышленных масштабах с четвертого квартала 2019 года. "Качество этой нефти довольно интересное. В мире этот сорт уже называют конкурентом российского Urals", — сказал Демидов. Например, содержание серы в нем вдвое меньше, чем в Urals, а выход светлых нефтепродуктов при переработке этого сорта несколько выше, пояснил он.Расстояние от норвежского берега, где проходила погрузка в танкер, до НПЗ в Новополоцке — 2300 километров — нефть преодолела менее чем за неделю, отметил Демидов. После проведения всех анализов и переработки этого нового для "Нафтана" сорта нефти "будут сделаны технологические выводы по поводу дальнейшей работы". Демидов отметил также, что сырье приобретается без посредников непосредственно у одной из компаний, участвующих в проекте по добыче нефти на норвежском шлейфе, и что у белорусской стороны сложились хорошие отношения с поставщиками.С 1 января Россия остановила поставку нефти белорусским НПЗ, так как Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году. Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что Россия хочет поставлять в Белоруссию нефть по ценам выше мировых. С начала 2020 года нефть из России в Белоруссию не поставляется. Исключение – небольшие объемы от группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, который согласился на белорусские условия.По сообщению властей Белоруссии, предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. По словам Лукашенко, идут также переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эти страны, по словам Лукашенко, готовы поставлять в Белоруссию любые объемы нефти, но по мировой цене. "Но качество нефти там лучше", — отметил белорусский президент.По данным экспертов, загрузка в танкеры норвежской нефти, перевалка в Клайпеде и последующая перевозка по железной дороге ведут к ее удорожанию не менее чем на 100 долларов за тонну по сравнению с российской, передает ТАСС.