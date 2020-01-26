Объявлено о самом маленьком пациенте. Коронавирус нового типа диагностирован у двухлетнего ребенка в городе Хэчи на юге Китая. Как Поднебесная встречает этот китайский Новый год?

Объявлено о самом маленьком пациенте. Коронавирус нового типа диагностирован у двухлетнего ребенка в городе Хэчи на юге Китая. Как Поднебесная встречает этот китайский Новый год?Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное телешоу мира новогодний гала-концерт в Китае, традиционно собирающий у телевизоров половину населения страны, в этот раз остался единственным массовым мероприятием, которое власти решили не отменять. Просто на входе в зал — ставший уже привычным тотальный санитарный контроль. И измененная программа, где после танцев и песен со сцены — пожелания выздоровления всем зараженным и благодарность тем, кто в праздничные дни из последних сил борется с за их жизни.О празднике, который Китай так ждал, здесь теперь мало что напоминает. Пустынные улицы, магазины. Отменены все ярмарки. Для посещений закрыли даже часть Великой китайской стены. Но те, кто успел уехать из города до официального запрета всех праздничных мероприятий, время решили не терять.Наступил Год белой металлической крысы, но главным цветом праздника в Китае все равно будет красный. А встречать Новый год здесь нужно непременно ярко и громко, чтобы разогнать всех злых духов. А в этом году — еще и новый коронавирус."Это давнее поверье, и оно должно помочь избавиться от всего плохого — от болезни, от инфекции", — говорят местные жители.В больницах — очереди из жалеющих пройти обследование. Здесь уже не пытаются обмануть тепловизор с помощью жаропонижающих, как это было в первые дни распространения инфекции. И пока в лабораториях бьются над созданием вакцины, на профилактику новой пневмонии встает традиционная китайская медицина.Впрочем, все это, скорее, для самоуспокоения. И в традиционные красные конверты, в которых на Новый год в Китае всегда дарят деньги, в этот раз многие положили то, что сегодня стало для китайцев важнее, — обычные маски — пока единственное, что медицина может предложить для защиты от опасной инфекции.