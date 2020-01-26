Американский телеканал ABC выложил компромат на Трампа: аудио- и видеозапись с некоего делового ужина в 2018-м году. На нем президент США обсуждал увольнение американского посла на Украине Мари Йованович. Среди собеседников Трампа — двое выходцев из Украины: предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, к которым предъявлено федеральное обвинение.

Американский телеканал ABC выложил компромат на Трампа: аудио- и видеозапись с некоего делового ужина в 2018-м году. На нем президент США обсуждал увольнение американского посла на Украине Мари Йованович. Среди собеседников Трампа — двое выходцев из Украины: предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, к которым предъявлено федеральное обвинение.Канал утверждает, что запись сделана с помощью телефона Фрумана. Ее хронометраж – почти час. Из нее понятно, что на ужине присутствует и Дональд Трамп-младший. Из записи следует, что Парнас советует Трампу отправить Йованович в отставку. В качестве основной причины указывается работа посла еще при администрации президента Клинтона. А Трамп в ответ заявляет, что ему все равно, и посла можно уволить "уже завтра".Ранее такая практика теневых договоренностей с украинцами уже привела к тому, что демократическая партия США начала добиваться импичмента Трампа, напоминает телеканал "Россия 24". Кстати, сам Трамп вообще отрицает, что был знаком с Парнасом.Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам, реагируя на сообщения о записи, сказала: «Каждый президент в нашей истории имел право размещать людей, которые поддерживают его повестку дня и его политику».Мари Йованович, о которой идет речь, фактически служила в Государственном департаменте со времен администрации Рейгана.