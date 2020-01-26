На Сахалине у побережья залива Мордвинова около 600 рыбаков побережья оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине.

На Сахалине у побережья залива Мордвинова около 600 рыбаков побережья оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине.По информации МЧС России, трещина во льду шириной до 10 метров образовалась в результате начавшегося отлива и отжимного ветра, передает ТАСС. На место ЧП прибыли 20 спасателей с 16 единицами техники.В настоящее время оказавшихся в бедственном положении рыбаков переправляют на берег с помощью лодок и судна на воздушной подушке. Подготовлен к вылету вертолет Ми-8.