Девушка-пешеход и пассажирка легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Санкт-Петербурге. Судя по записи с камеры наблюдения, предполагаемый виновник аварии мог выехать на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Серьезная авария, произошедшая утром в воскресенье, 26 января, на пересечении проспекта Науки и Гражданского проспекта в Санкт-Петербурге попала в объектив камеры наблюдения.Судя по записи, водитель легкового Volkswagen Polo выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.Через мгновение он столкнулся с автомобилем Nissan и вылетел за пределы проезжей части, где сбил пешехода и врезался в столб.Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали два человека – 19-летняя девушка-пешеход, госпитализированная в состоянии средней степени тяжести, и 49-летняя пассажирка Volkswagen, доставленная в больницу с тяжелыми травмами.