Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подтвердил информацию о кончине протоиерея Всеволода Чаплина. Он умер в воскресенье, 26 января, у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, где был настоятелем.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подтвердил информацию о кончине протоиерея Всеволода Чаплина. Он умер в воскресенье, 26 января, у храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, где был настоятелем.Со своей стороны, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) также сообщил в соцсетях о кончине священнослужителя. "Скончался отец Всеволод Чаплин. Тоже эпоха. Царствие небесное", — написал архиерей.Сообщения о кончине Всеволода Чаплина подтвердили и в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, пишет ТАСС.Протоиерей Всеволод Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата в 2009-2015 годах. За это время стал широко известен. В сан протоиерея был возведен в 1999 году. 31 марта 2020 года ему исполнилось бы 52 года.