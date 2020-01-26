Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Уроженка Твери в финале забега преодолела дистанцию за три минуты 27.08 секунды.

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Уроженка Твери в финале забега преодолела дистанцию за три минуты 27.08 секунды.Второе место заняла словенка Анамария Лампич (+0,26 секунды), а третьей финишировала американка Джессика Диггинс (+2,44). Другие россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале.Для 24-летней россиянки эта победа стала первой с 30 декабря 2018 года, тогда спортсменка выиграла гонку классическим стилем на дистанции 10 километров. Таким образом, Непряева (1087 очков) поднялась на второе место общем зачете, лидирует норвежка Тереза Йохауг (1553).В мужском спринтерской гонке весь пьедестал взяли норвежцы: первенствовал Йоханнес Клебо, второй – Пол Голберг, третий – Эрик Валнес. Россиянин Глеб Ретивых занял шестое место, а Александр Большунов и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале.