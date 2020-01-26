Осужденная в России за перевозку наркотиков израильтянка Наама Иссахар действительно написала прошение о помиловании. Это подтвердила ее мать Яффа Иссахар.

Осужденная в России за перевозку наркотиков израильтянка Наама Иссахар действительно написала прошение о помиловании. Это подтвердила ее мать Яффа Иссахар, передает РИА Новости.По ее словам, прошение было подано сегодня, при этом сколько времени займет его рассмотрение, она не знает. Ранее сегодня в коллегии адвокатов Pen & Paper, занимающейся делом девушки, сообщили, что Иссахар подала соответствующее ходатайство на имя президента РФ через администрацию СИЗО.Ходатайство о помиловании Наамы Иссахар передадут в комиссию по помилованию Московской области завтра. Об этом сообщила "Интерфаксу" зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.По ее словам, работа адвокатов закончена, документы переданы на регистрацию в администрацию колонии. Утром они будут направлены в комиссию по помилованию в Московской области, предварительное заседание которой назначено на 18:00 в понедельник, 27 января.Российский адвокат Анатолий Кучерена не видит препятствий для помилования Наамы Иссахар. По его словам, с прошением о ее помиловании обратились к президенту России она сама, руководители Израиля и ее мать, и нет ни правовых, ни иных препятствий для того, чтобы президент РФ воспользовался своим конституционным правом.Если помилование израильтянки состоится, это будет проявлением гуманизма и доброй воли, отметил Кучерена. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Иссахар пока не обращалась к главе российского государства с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс".В ходе своего визита в Израиль в четверг, 23 января, Владимир Путин встретился с матерью Наамы Иссахар и заверил ее, что "все будет хорошо".Нааму Иссахар, 25-летнюю гражданку Израиля и США, задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В рюкзаке девушки, летевшей из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, нашли около 10 граммов гашиша. В октябре 2019 года суд города Химки приговорил ее к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.