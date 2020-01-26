Непростая судьба выпала кошке Матильде из Самары: сперва она сильно пострадала от рук живодера, но сейчас приходит в себя и стала настоящей красавицей.

Непростая судьба выпала кошке Матильде из Самары: сперва она сильно пострадала от рук живодера, но сейчас приходит в себя и стала настоящей красавицей.Как сообщает ГТРК "Самара", все началось с того, что неизвестный мужчина облил кошку бензином и поджег. Горящее животное металось, обезумев от боли и страха, пока кто-то не догадался бросить его в снег.Спасительницей стала Наталья Архипова, которая взяла кошку к себе и вылечила. Животное попало к ней с серьезными ожогами и лопнувшим ухом. Но сейчас Матильда вновь стала красивой и пушистой.Для кошки ищут постоянных хозяев. О живодере пока ничего не известно.