Автобус с гражданами Монголии, следовавшими в Казахстан, вылетел с трассы в Алтайском крае. Спасатели и неравнодушные очевидцы пришли на помощь людям. К счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 26 января, на федеральной трассе в Косихинском районе Алтайского края произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 47 человек, в том числе – 45 граждан Монголии.Автобус, следовавший в Казахстан, съехал с проезжей части в кювет, где застрял, завалившись на бок.Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, на помощь пассажирам пришел случайный очевидец – водитель другого автобуса, проезжавшего мимо, остановился и пустил в салон людей, чтобы они смогли согреться.Подоспевшие спасатели осмотрели пассажиров и сопроводили их до ближайшего гостиничного комплекса, после чего занялись автобусом, для извлечения которого пришлось задействовать тяжелую технику.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.