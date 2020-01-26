Водитель автомобиля при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу и совершил с ним столкновение...

СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал человек.Установлено, что водитель автомобиля «Ситроен» двигался по проезжей части 3-й Мытищинской улицы в направлении Новоалексеевской улицы в г. Москве, после чего при осуществлении поворота налево вне перекрестка не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении мотоциклу марки «Хонда» и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла «Хонда» получил различные повреждения, которые согласно заключению медицинской судебной экспертизы квалифицируются как тяжкий вред здоровью.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53