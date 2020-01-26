Драка и ночная стрельба: две группы мужчин выясняли отношения на кулаках во дворе многоквартирного дома в Ханты-Мансийском автономном округе. В какой-то момент в противостояние вмешался новый участник с автоматом в руках, сейчас его ищут полицейские.

В ночь на воскресенье, 26 января, на улице Омской в Нижневартовске произошла массовая драка, один из участников которой открыл огонь из автомата.Камеры наблюдения запечатлели кулачный поединок между двумя группами мужчин и момент стрельбы.На произошедшее отреагировали в полиции, однако наряды, прибывшие на место противостояния, не сумели обнаружить никого из его участников.Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по ХМАО, правоохранители установили личность стрелка – им оказался местный житель 1988 года рождения. По предварительным данным, озвученным стражами порядка, им использовался охолощенный автомат.В настоящее время полицейские ведут поиски мужчины, который в перспективе может стать фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".