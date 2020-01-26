На чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии завершилась соревновательная часть. Нашим спортсменам есть чем, гордиться. Победа во всех четырех дисциплинах! Такого на континентальном первенстве не было 14 лет. И это не единственный рекорд сборной.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии завершилась соревновательная часть. Нашим спортсменам есть чем, гордиться. Победа во всех четырех дисциплинах! Такого на континентальном первенстве не было 14 лет. И это не единственный рекорд сборной.Тотальное превосходство, стопроцентный показатель. На Чемпионате Европы в австрийском Граце российские фигуристы взяли золото даже в тех дисциплинах, где фаворитами не считались. 4 золота в 4 дисциплинах — такого не было 14 лет. Последний раз подобный трюк отечественным фигуристам удавался в далеком 2006-м.Соревнования в танцах на льду завершились сенсацией. Европейский континент уже и думать забыл о том, что победить может кто-то другой, а не французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизером. В Граце французы шли на шестое золото чемпионата Европы подряд, но их планам помешали чемпионы России Виктория Синицына и Никита Кацалапов. В произвольной программе у них получился лучший прокат в совместной карьере. Разница между российским золотом и французским серебром — всего 14 сотых балла по сумме двух программ. 220,42 и 220,28.В женском одиночном катании не было сомнений в том, что весь пьедестал чемпионата Европы займет большое трио группы тренера Этери Тутберидзе. Трусова, Щербакова, Косторная — на взрослом чемпионате Европы выступали впервые. Если в Красноярске месяц назад чемпионом России стала Анна Щербакова, то в Граце первенство континента взяла 16-летняя Алена Косторная. Золото евро в этом сезоне она добавила к победе в серии Гран-при.Вшестером в обнимку — под одним флагом. В соревнованиях спортивных пар, также как и в женском одиночном, весь пьедестал был российским. Месяц назад впервые лучшие в стране, сейчас — впервые лучшие в Европе. Золото в дуэтах взяли новые лидеры — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.И конечно золото Дмитрия Алиева в мужском одиночном, в этом виде программы россияне не были первыми уже восемь лет!10 медалей из 12 возможных — отечественные фигуристы повторили рекорд 33-летней давности. Всего через месяц теперь — главный старт сезона — чемпионат мира в Монреале.