Новое правительство приступает к работе, задачи, поставленные президентом, - непростые. Министры рассказали программе Москва. Кремль. Путин о том, как будут их решать.

Новое правительство приступает к работе, задачи, поставленные президентом, — непростые. Министры рассказали программе "Москва. Кремль. Путин" о том, как будут их решать."Обратной дороги нет. Знаете, как у десантников. Если не мы, то кто? Поэтому будем работать", — так министр спорта Олег Матыцин ответил на вопрос, справится ли его ведомство в поставленными задачами.Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назвал этот период непростым и нервозным. "Поэтому мне кажется, что все встает на свои места и промежуток времени — очень короткий на проведение всех процедур, и все очень качественно отработали", — добавил он.Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин назвал новое правительство высокопрофессиональным, а министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сохранивший свой пост, предложил посмотреть, "как дальше будет складываться". "Будем работать", — сказал он.