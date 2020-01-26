Польская писательница Ольга Токарчук, лауреат Нобелевской премии в области литературы 2018 года, пострадала от грабителей. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, преступники залезли в ее вроцлавскую квартиру и вынесли крупную сумму денег.

Польская писательница Ольга Токарчук, лауреат Нобелевской премии, пострадала от грабителей. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, преступники залезли в ее вроцлавскую квартиру и вынесли крупную сумму денег.Полицейские уже провели осмотр места происшествия, криминалисты разыскивают подозреваемых, передает ТАСС.В 2019 году Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе за 2018 год – та была отложена из-за скандала в Шведской академии наук). Токарчук стала пятым писателем из Польши, который был награжден Нобелевской премией.