Какие поправки в Конституцию предлагает президент России?

Какие поправки в Конституцию предлагает президент России?22 страницы текста — 22 поправки в Конституцию. Документ 20 января вечером поступает в канцелярию Госдумы, на следующий день получает одобрение профильного Комитета по госстроительству."У нас предполагается процедура трех чтений. Между первым и вторым мы будем рассматривать поправки. Дальше — сам Совет Федерации, законодательные собрания субъектов Федерации. Основной акцент будет на общероссийское голосование", — заявил Павел Крашенников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.А уже 23 января проходит первое чтение в сессионном зале. Единогласное одобрение: для российского парламента — редкость, может означать только крайне меткое попадание в аудиторию. Концепция сформулирована очень доходчиво."Никто не планирует бегом и к каким-то срокам. Вдумчиво, ответственно, с участием экспертов, рабочей группы. И, конечно, все депутаты будут принимать участие. Это же серьезный вопрос, он касается страны", — отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.Обсуждение и в сессионном зале, и в комитетах, и в кулуарах Госдумы. Теперь хороший тон — ходить на заседания с основным законом в руках.Принятая больше четверти века назад российская Конституция серьезному редактированию подвергалась лишь дважды: в 2008-м увеличили президентский срок и срок депутатских полномочий, в 2013-м объединили Высший арбитражный суд с Верховным. Нынешние поправки — самые обширные и принципиальные.Зарплата в стране не может быть меньше прожиточного минимума — это теперь будет указано в Конституции. А пенсии придется обязательно индексировать каждый год."Означает ли это, что после внесения поправок в Конституцию пенсии будут индексироваться и работающим пенсионерам?" – поинтересовался Михаил Тарасенко, заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов."Не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта. Так что индексируются", — ответила Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.Каждый пункт почти дословно повторяет Послание президента Федеральному Собранию, и все предложенные изменения давно назрели."Мы считаем, что некоторые положения тех поправок, которые внес президент, нужно расширять. В частности, если президент говорит о необходимости индексации пенсии и пособий, мы считаем, что должна быть норма Конституции, что эта индексация не может быть меньше уровня инфляции", — сказал Сергей Миронов, руководитель "Справедливой России".У парламента расширяются полномочия. Госдума сможет принимать более деятельное участие в назначении правительства. Совет Федерации — влиять на руководителей силового блока — их будут утверждать только после консультаций с сенаторами."Мы увеличили полномочия всех высших структур власти. В первую очередь мы, конечно, о себе можем сказать. Впервые палата получила право формировать правительство, утверждать его. И это в рамках президентского режима — максимальные полномочия палаты. Роль политических партий вырастает", — подчеркнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Госсовет получит новый статус, который будет закреплен в КонституцииВ царской России такой орган был создан еще в начале 19 века, а юбилейному заседанию Госсовета посвящено самое большое полотно Репина — восемь метров в длину — и на нем — весь тогдашний истеблишмент. Теперь и современный аналог, с которым президент лишь консультировался, усиливается."Когда президент сформировал его первый раз, я ему сказал: у вас сидят в Госсовете ваши губернаторы и ваши министры. Вы наутро можете освободить их. Это не Госсовет. Это производственное совещание во главе с вами. Даже нет лидеров фракций. Тогда он включил туда лидеров", — отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов.Требования ко всем чиновникам высокого ранга — и федеральным, и региональным — отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства. На президентский пост сможет претендовать лишь человек, который не меньше двадцати пяти лет прожил в России и никогда не имел никакого иностранного гражданства. Особо оговаривается: это не касается уроженцев территорий, которые присоединились к стране недавно."Конституция — это закон прямого действия, и все нормы, связанные с гражданством, с минимальной оплатой труда, с индексацией пенсий, — это будут нормы прямого действия, которые нельзя будет ни перенести, ни отложить, ни отменить", — заверил Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы.Решения любых международных инстанций теперь не могут противоречить российской Конституции, и это главенство отечественного права над иностранным многих на Западе расстраивает."Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты кампании, недружественной по отношению к России, агрессивной. Президент совершенно точно попал в цель. Коллективному Западу интересна только та Россия, которая несуверенна", — считает Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.В зале, где заседает рабочая группа по изменению Конституции, видны фрагменты картины, и это "Ленин на Втором Всероссийском съезде советов" — с него как раз начиналось госстроительство советское. А в современной России принято чтить всю историю страны."Мне кажется совершенно справедливым, хотя оценки сопредседателю не стоило бы давать, но я не удержусь: когда говорят о фальсификации истории, то нужно превратить противодействие этой фальсификации, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Есть прекрасное место — преамбула российской Конституции", — сказала Талия Хабриева."Она очень маленькая, эта преамбула. Допустим, в ту часть, которая касается "чтя память предков, передавшим нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость", нужно немножко расширить", — считает Светлана Горячева, заместитель председателя Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.А вот предложение от деятелей культуры — Калягина, Пиотровского и Мацуева."Внести в третью главу, в статью семидесятую Конституции после государственного герба и столицы третьим пунктом фразу: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством", — сказал Михаил Пиотровский, гендиректор Государственного Эрмитажа.Как именно поддерживается, еще предстоит написать."Иногда и словами тоже важно, иногда помещение важно, иногда финансово важно. Но когда в Конституции будет написано, что является уникальным наследием многонациональным и поддерживается, охраняется государством, когда будет написано, как Путин говорит, уже в Конституции, будьте добры выполнять. Это почти преступление — нарушать Конституцию", — отметил Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ.Пока обсуждение открыто, Конституция — это материал, из которого общими усилиями можно создать произведение искусства."Конституция — это не Евангелие. Меняется жизнь общества. И поэтому Конституция, конечно, должна соответствовать реальным потребностям того или иного времени", — подчеркнул Карен Шахназаров, гендиректор "Мосфильма".И причастным может стать каждый. Широкая дискуссия — на всех уровнях. Представители рабочей группы разъехались по регионам, чтобы получить обратную связь от местных жителей. Такие собрания сейчас — по всей стране. Президентские поправки в Конституцию — главная тема для обсуждения не только в среде юристов и историков.Чтобы внести замечания, у законодателей, экспертов и общественности есть две недели. Второе чтение в Госдуме назначено на 11 февраля."Государственной Думе большое спасибо. Надеюсь, что и во втором чтении те конструктивные предложения, которые сформулирует рабочая группа, найдут поддержку большинства депутатов", — сказал Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.И обязательно будет общероссийское голосование — президент хочет быть уверенным, что население поддерживает его инициативы. Организацию процесса уже обсуждает рабочая группа, и решено, что он должен быть таким же, как на президентских выборах, под общественным наблюдением, чтобы не было сомнений в прозрачности и легитимности.