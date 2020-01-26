Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за пассивность голландских властей во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за пассивность голландских властей во время Второй мировой войны.Выступая в воскресенье в Амстердаме по случаю национального Дня памяти жертв Холокоста, Рютте признал, что руководство Нидерландов не смогло стать "гарантом справедливости и безопасности" во время преследования евреев.По словам премьера, некоторые правительственные чиновники отказывались подчиняться нацистским оккупантам, но "просто делали то, что им говорили". "В целом, этого было недостаточно. Слишком мало защиты, слишком мало помощи", — признал Рютте.Он отметил, что извинения важно принести сейчас, пока "последние жертвы тех событий" еще живы, пишет ТАСС.Согласно статистике, из 140 тысяч евреев, проживавших в Нидерландах, после Второй мировой войны в живых осталось около 38 тысяч человек.