22-23 января в Израиле прошел крупный международный форум по случаю 75-й годовщины освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти на территории Польши Освенцим или Аушвиц. В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.

Автор: Дмитрий Киселёв22-23 января в Израиле прошел крупный международный форум по случаю 75-й годовщины освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти на территории Польши Освенцим или Аушвиц. В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.Выступая на форуме под названием "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", Путин напомнил о двойном юбилее — 75-летии окончания Второй мировой войны и 75-летии основания Организации Объединенных Наций — и в этой связи выступил с важной инициативой."Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Проведение такой встречи именно в этом году считаю важным и символичным. Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций", — подчеркнул глава российского государства.Актуальность предложенного саммита стран-основательниц ООН подтвердило и еще одно событие в Вашингтоне. Международная организация "Бюллетень ученых-ядерщиков" перевела символические стрелки так называемых часов Судного дня — тех, что показывают время до полуночи, образа ядерного катаклизма на планете — еще на 20 секунд вперед. То есть, по этим часам, до ядерной катастрофы осталось каких-то 100 секунд.Понятно, что измерение условно, но в то же время последние два года стрелки не двигались, замерев за две минуты до полуночи, а сейчас риск ядерного апокалипсиса как никогда близок. За две минуты до катастрофы, по этим часам, планета была в 1953 году после испытания водородной бомбы. В 1991 году стрелки отошли от полуночи на 17 минут назад. И вот сейчас — лишь 100 секунд до боя, если бы эти часы были с боем.В церемонии передвижения стрелок принял участие и экс-генсек ООН Пан Ги Мун, а выступавшие указывали на опасность развала международных соглашений по ограничению и контролю над ядерным оружием и расползанием военных ядерных технологий. И это США рвут действующие соглашения и отказываются заключать новые.Автор: Александр ХристенкоДаже когда в Иерусалим съехались почти сорок мировых лидеров, в Израиле постоянно демонстрировали свое особое отношение к президенту России. Говорили о том, что страны объединяет: общая судьба, общее горе и отношение к исторической памяти. А потому "Синий платочек" звучит на двух языках: русском и иврите.В двух шагах от правительственного квартала, в самом сердце Иерусалима, Путин и премьер Израиля Нетаньяху открыли памятник героям блокады Ленинграда.872 дня блокады. Ленинград — в кольце немецких и финских войск. Страшные морозы — за минус 40, непрекращающиеся бомбежки и ужасающий голод. В сутки на ребенка давали 125 граммов хлеба, чуть больше спичечного коробка. 600 тысяч погибших ленинградцев."Нацисты хотели уничтожить город до основания. Они обстреливали, сжигали, морили голодом, не жалея ни одного человека. Страдания и ужас были невыносимыми", — подчеркнул Биньямин Нетаньяху."Ни один документ, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди. Для меня это не пустой звук, я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей. Потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге среди сотен тысяч других горожан", — сказал Владимир Путин.Каждый год Путин возлагает там цветы, капсула с землей Пискаревского кладбища заложена в основании памятника, который назвали "Свеча памяти".Ленинград умирал, но не сдавался. Жители города воевали на передовой, стояли у станков — делали боеприпасы для фронта."Недавно, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс. За годы блокады ленинградцы, находясь вот в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Лишенные еды, света, тепла, они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений. Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие, сила духа и вера в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — заявил Путин.Блокадники в этот момент — в зале. Те, кто живет в городе на Неве, — их специально пригласили в Иерусалим — и те, кто живет здесь."Огромное событие для Израиля. Обязательно должны быть дружба с великой Россией. Мы из РФ. Мы Россию любили, воевали за нее, защищали. А сейчас мы приехали на родину своих предков", — сказал ветеран ВОВ Борис Коган.И вот сегодня спустя 75 лет звучат полные жизни голоса блокадников. Не раз во время церемонии у гостей на глазах выступали слезы."Памятник — это очень хорошо, это останется надолго, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо", — сказал Владимир Путин."Свеча памяти" будет гореть и днем, и ночью. А внутри — датчики, которые при приближении посетителей парка будут включать запись ленинградского метронома, предупреждавшего горожан о бомбежках. Почти 9 метров высоты, тонны бронзы — памятник станет и физической, и смысловой доминантой центрального парка в Иерусалиме. На нем — символы города на Неве и Израиля и надпись на трех языках: "Помни живых и павших смертью, смерть поправших".В Израиле считают глубоко символичным, что блокада была прорвана 27 января 1944-го, а ровно через год Красная Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима, где были уничтожено более миллиона человек, 960 тысяч из них — евреи. Дата освобождения Освенцима стала международным Днем памяти жертв Холокоста.В зале мемориального комплекса "Яд ва-Шем" — представители 6 королевских домов Европы, включая британского принца Чарльза, десятки лидеров стран. Выступая на форуме, Путин обратился к документальным свидетельствам освобождения Освенцима Красной Армией."Читать эти военные сводки, документы, где в деталях рассказано, как был устроен лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения людей, очень сложно, невыносимо. Маршал Красной Армии Конев, командующий тогда военной операцией по взятию густонаселенного Селецкого промышленного района Германии, использовал тактику максимального спасения мирных жителей. И, получив донесение о творившихся в Освенциме зверствах, запретил сам себе даже видеть этот лагерь. Позже он написал в своих мемуарах: был тогда не в праве потерять душевные силы, допустить, чтобы справедливое чувство мщения не ослепило его при проведении военных операций и не вызвало бы дополнительных страданий и жертв среди мирного населения Германии", — сказал Путин.В зале в этот момент — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. "Страшная война, которая унесла более 50 миллионов жизней. Это то, что сотворила моя страна. Я выступаю перед вами как президент Германии и ощущаю на себе колоссальное историческое бремя вины. И все же одновременно мое сердце переполняет благодарность за то, что те, кто пережили Холокост, протягивают нам руку дружбы. Я глубоко тронут этим духом примирения", — подчеркнул политик.Форум памяти жертв Холокоста — событие, игнорировать которое невозможно и просто стыдно для руководства любой, особенно европейской, страны. Но лидеры прибалтийских государств не приехали, опасаясь, видимо, еще большего позора, учитывая их государственную поддержку националистов — пособников гитлеровцев.В Давосе на Экономическом форуме продлил свое пребывание президент Латвии. Лидер Литвы сделал тоже самое, отменив визит в Иерусалим в самый последний момент. Президент Эстонии вообще отправилась как можно дальше — в Антарктиду. На форум памяти жертв Холокоста демонстративно отказался ехать и президент Польши. При этом в Варшаве создали специальную комиссию, которая отслеживала, что скажет Путин."Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибли порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожены 220 тысяч человек. Это, обращаю ваше внимание, 95% довоенного еврейского населения этой страны", — отметил Путин.Как раз в эти дни у посольства Литвы в Тель-Авиве проходят митинги. Израильтяне протестуют против законопроекта, который освобождает литовский народ от ответственности за убийства евреев на территории страны во время Второй мировой."Они объясняют это решение тем, что Литва была захвачена сначала Советским Союзом, потом Германией, что они не могли ни на что повлиять.Но это неправда. В Литве было около 22 тысяч убийц, а немцев — менее тысячи. Литовцы отличались жестокостью. Даже офицеры СС писали в Берлин, что им было тяжело на это смотреть. Дошли до того, что из Восточной Европы привозили жертв именно к литовцам", — рассказал Арье Бен Ари Гродзянский, глава Ассоциации литовских евреев Израиля.Мужчины и женщины, старики и младенцы — из 6 миллионов погибших в Холокост евреев в комплексе "Яд ва-Шем" нашли имена 4 миллионов 800 тысяч. Скудные, собранные по крупицам сведения — в черных папках. На стеллажах специально оставили свободное место — не теряют надежду найти неизвестные ныне имена.В Музее памяти — выдержки из материалов Нюрнбергского процесса. В лагерях смерти Треблинка, Собибор у немцев не было недостатка в добровольцах из числа местных — литовцев, украинцев.Президент Зеленский в Иерусалим в итоге приехал, но участвовать в форуме в последнюю минуту отказался, якобы чтобы уступить места ветеранам. В Израиле многие такой поступок расценили как оскорбление.Окажись Зеленский на форуме, ему возможно пришлось бы отвечать и куда более неудобные вопросы: почему в Киеве проходят факельные шествия в честь украинских националистов, пособников Гитлера, и почему именами Бандеры и Шухевича, которые виновны в убийстве тысяч евреев, русских и поляков, на Украине называют улицы и проспекты?"Больную тему вы задеваете. Может быть, 12% экстремистов в стране продиктовали волю громадной державе, запугали, где-то стреляли, где-то захватывали. В результате мы получили ситуацию, когда нам поменяли учебники, поменяли памятники", — сказал Вадим Рабинович, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"."В то время, когда идет переписывание истории, проходят попытки реабилитации коллаборационистов разных, поднимает голову неофашизм. Помнить трагедию, людей, которые пережили тяжелейшую блокаду, значит, помнить прошлое так, как оно было на самом деле. Израиль и Россия — пожалуй, две страны, которые называют вещи своими именами открыто", — считает Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России.А вот вице-президент США Майк Пенс даже в такой день о советских войсках и их роли ни сказал не слова. Предпочел не вдаваться в подробности."Когда солдаты распахнули ворота Освенцима 27 января 1945 года, они обнаружили 7 тысяч полуголых замученных узников. Кто бы мог представить, что через 75 лет после Холокоста евреи снова будут бояться ходить по улицам Европы, надев что-то с еврейской символикой? Кто мог бы себе представить, что синагоги будут подвергаться нападениям снова, а кладбища — разрушаться и даже оскверняться чуть ли не регулярно", — сказал Пенс.Путин призвал все государства, стоявшие у истоков ООН, сплотится и сегодня, когда в мире растет антисемитизм, а некоторые силы намеренно потакают проявлениям ксенофобии шовинизма."Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. В 1945-м конец варварским планам положил прежде всего советский народ. Он отстоял и свое отечество и принес освобождение от нацизма в Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу, — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем", — заявил глава российского государства.Помнит и Израиль. Как и в России, День Победы здесь отмечают 9 мая, в стране это государственный праздник. В Нетании установлен мемориал, посвященный подвигу воинов Красной Армии, а в Иерусалиме теперь – "Свеча памяти", которая не будет гаснуть ни днем, ни ночью.