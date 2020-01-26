С оригинальными предложениями обращаются к группе по подготовке предложений по изменениям в Конституции.

С оригинальными предложениями обращаются к группе по подготовке предложений по изменениям в Конституции.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседатель группы, назвал самые примечательные. Это предложения переименовать президента в верховного правителя и расширить список субъектов права законодательной инициативы. Хотя сейчас их более 700. Согласно закону, законодательной инициативой обладают президент, правительство, члены Совфеда, депутаты Госдумы, региональные власти, Конституционный и Верховный суды.Крашенинников подчеркнул, что поправки президента будут приняты только в случае народного одобрения. Центризбирком работает над тем, чтобы сделать процедуру голосования максимально прозрачной и эффективной.Законопроект президента Владимира Путина был единогласно принят в первом чтении Госдумой 23 января.