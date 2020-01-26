Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориального вечера Хранитель памяти отметил, что преступления нацистов не должны быть прощены и забыты.

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти" отметил, что преступления нацистов не должны быть прощены и забыты. В телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля, Путин назвал Холокост одной из самых трагических страниц мировой истории."Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны", — сказано в послании.Президент уверен, что общий долг всех неравнодушных — хранить и передавать правду о Второй мировой войне. Этого требует уважение к миллионам убитых в лагерях смерти и гетто. Путин призвал помнить о роли Красной армии, разгромившей гитлеровскую германию и спасла "не только еврейский, но и другие народы планеты".В России с 20 января по 2 февраля проходит неделя памяти жертв Холокоста.