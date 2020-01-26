По данным МЧС, в пятиэтажном доме в Дагестане произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадал ребенок, проходивший мимо здания. С места ЧП его эвакуировала бригада скорой помощи.

В воскресенье, 26 января, в жилом пятиэтажном доме на улице Гамидова в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси.Как сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Дагестану, в результате произошедшего была выбита перегородка балкона на первом этаже.Единственным пострадавшим в результате ЧП стал проходивший мимо ребенок. Спасатели уточнили, что с места инцидента его эвакуировала бригада скорой медицинской помощи.