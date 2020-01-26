В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор Русь-Тур объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.Решение об эвакуации россиян вызвано тем, что число заболевших на острове Хайнань увеличилось. В настоящее время местные власти запретили на неопределенный срок проводить любые экскурсии и массовые мероприятия, передает ТАСС.Вывоз клиентов туроператора "Русь-Тур" с острова Хайнань начнется 26 января, рейсы будут отправляться каждый день. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время на Хайнане находятся более 1,1 тысячи клиентов "Рус-Тура", предполагается, что все они вернутся домой в течение недели.В минувшую пятницу в связи с возникновением угрозы здоровью и жизни российских туристов из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, после чего крупнейшие российские туроператоры объявили о приостановке продажи туров.Как сообщалось, 31 декабря минувшего года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллиона человек — пневмонии неизвестного типа. Возбудитель заболевания, коронавирус 2019-nCoV, был установлен 7 января. Позже он был выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.По последним данным Минздрава России, по состоянию на вечер субботы, 25 января, в мире зарегистрировано 1438 подтвержденных заболевших новым коронавирусом, из которых 42 скончались.