Возле американского посольства в Багдаде взорвались ракеты – четыре или пять штук, как утверждают различные источники.

Возле американского посольства в Багдаде взорвались ракеты – четыре или пять штук, как утверждают различные источники.Взрывы произошли в "зеленой зоне".О пострадавших пока ничего не известно, передает ТАСС.Ранее сообщалось о массовом протесте в Багдаде против присутствия войск США в стране. Сотни тысяч человек вышли на улицы после призыва влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра противостоять оккупации Ирака американскими войсками.Новое обострение негативных настроений в Ираке по отношению к США произошло после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в начале января 2020 года.